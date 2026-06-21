Maria Fátima Gomes dos Santos Pinto

seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi Vereda Lombo do Pedregal, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, dia 22/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Terça-feira, 23/06/2026, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 21 de Junho de 2026.