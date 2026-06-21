Maria de Nóbrega Ornelas Freitas

Seus filhos, Hélder Manuel de Nóbrega Freitas, Paula Cristina Ornelas de Freitas, Daniel Nicolau Ornelas Freitas, Filipe Orlando Ornelas Freitas, António Dionisio Ornelas Freitas e Claúdia Maria Nóbrega Freitas, suas noras, genros, netos, bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Vereda do Julião, sitio dos Casais D’além, freguesia da Camacha.

Mais participam, que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas, para a capela do cemitério Municipal da Camacha, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo depois para inumação em jazigo no mesmo cemitério.

No próximo sábado pelas 19:00 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja paroquial da Camacha.

A família muito reconhecida agradece ao 3.º piso do Hospital dos Marmeleiros e a Unidade de Internamento do Hospital Dr. Nélio Mendonça e a todas as pessoas lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Camacha 21 de Junho de 2026