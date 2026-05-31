Maria de Jesus Andrade Fernandes Nóbrega

É com imenso pesar e eterna saudade que seus filhos Silvia Liliana de Jesus Nóbrega e Roberto Leandro de Jesus Nóbrega, seus netos, bisneta, irmãos , sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento de Maria Fernandes Nóbrega, residente que foi na freguesia da Camacha .

O funeral realiza-se amanhã, Segunda-Feira dia 01/06/2026, no Cemitério da Camacha.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, na Capela do referido Cemitério, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sepultura.

A família muito reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa de 7º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo Domingo dia 7 de Junho, pelas 11:00 horas, na Igreja da Camacha, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este ato.

Agradecem, também, reconhecidamente, todas as expressões de afeto e carinho enviadas por todos os amigos aos familiares.

Funchal, 31 de maio de 2026