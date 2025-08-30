Sua filha, filhos, nora, genro, neta, netos, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria de Fátima Gouveia Calaça, natural e residente da freguesia do Caniçal.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, sábado, dia 30 de agosto, Funchal entre as 10:00h e as 20:00h.

O funeral realizar-se-á domingo, dia 31 de agosto, saindo das instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº 1), Funchal, pelas 11:30h, em direção à Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A gerência e colaboradores da agência funerária GRANDE HOMENAGEM lamentam profundamente o falecimento da mãe do sócio-gerente Duarte Aveiro. Votos de superação e que a alma da senhora Fátima descanse em paz.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quinta-feira, dia 04 de setembro, na Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece a todos os que ao longo do tempo ajudaram a cuidar e a dar amor ao seu familiar. Gratos pelas manifestações de pesar e solidariedade recebidas neste momento de perda e dor.

Caniçal, 30 de agosto de 2025