Maria de Abreu Lourenço

Suas filhas, filho, genros, netos, neta e bisnetos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Terro Negro, Sítio da Pedra, Serra de Água, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 20/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 22/03/2026, pelas 10:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Serra de Água, 20 de Março de 2026