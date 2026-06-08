Maria da Conceição Sequeira da Costa

Seus filhos, nora, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Coxa, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 08/06/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas para a Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 14/06/2026, pelas 09:30, na Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e técnicos auxiliares de saúde do Centro de Saúde da Santa, do Serviço de Urgência do Porto Moniz, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, e dos 3º e 4º andares do Hospital dos Marmeleiros, aos Bombeiros de São Vicente e do Porto Moniz e às cuidadoras Dolores Ferraz e Fátima Lambaz, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Porto Moniz, 8 de junho de 2026