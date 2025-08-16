MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

16-08-2025
Maria Clara da Silva
Maria Clara da Silva
Faleceu
  • Freguesia| Santo António

Seus filhos: José Manuel Gonçalves, esposa e filho; Maria Paula Silva Gonçalves e filhos; Ana Zita Silva Gonçalves Sousa e seu marido; João Lélio Silva Gonçalves, esposa e filhas; Maria de Fátima Silva Gonçalves Fagundes, seu marido e filho; Rosalina da Conceição Silva Gonçalves; Maria Ivone Gonçalves; Virgílio Roberto Silva Gonçalves; seu irmão, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos, com enorme e profundo pesar, comunicam a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua querida e saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, parente e amiga, residente que foi na Paróquia de Santo Amaro, freguesia de Santo António, concelho do Funchal.

O funeral realiza-se hoje, pelas 13h30, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para inumação em jazigo.

Será precedido da missa de corpo presente, às 13h00, na referida capela.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que têm manifestado o seu pesar e, antecipadamente, a todos aqueles que, com a sua oração e participação, se associarem a este momento de dor e esperança.

Na quinta-feira, dia 21 de agosto pelas 18h30, será celebrada, na Igreja Paroquial de Santo Amaro - Funchal, a missa de 7.º dia em sufrágio da sua alma, reiterando-se, desde já, os agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 16 de agosto de 2025.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que deve acontecer nos apartamentos de Alojamento Local em prédios de Habitação a Custos Controlados?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas