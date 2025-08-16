Maria Clara da Silva

Seus filhos: José Manuel Gonçalves, esposa e filho; Maria Paula Silva Gonçalves e filhos; Ana Zita Silva Gonçalves Sousa e seu marido; João Lélio Silva Gonçalves, esposa e filhas; Maria de Fátima Silva Gonçalves Fagundes, seu marido e filho; Rosalina da Conceição Silva Gonçalves; Maria Ivone Gonçalves; Virgílio Roberto Silva Gonçalves; seu irmão, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos, com enorme e profundo pesar, comunicam a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua querida e saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, parente e amiga, residente que foi na Paróquia de Santo Amaro, freguesia de Santo António, concelho do Funchal.

O funeral realiza-se hoje, pelas 13h30, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para inumação em jazigo.

Será precedido da missa de corpo presente, às 13h00, na referida capela.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que têm manifestado o seu pesar e, antecipadamente, a todos aqueles que, com a sua oração e participação, se associarem a este momento de dor e esperança.

Na quinta-feira, dia 21 de agosto pelas 18h30, será celebrada, na Igreja Paroquial de Santo Amaro - Funchal, a missa de 7.º dia em sufrágio da sua alma, reiterando-se, desde já, os agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 16 de agosto de 2025.