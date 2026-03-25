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Participação

25-03-2026
Maria Celeste Teixeira
Maria Celeste Teixeira
Faleceu
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Seus filhos, nora, genros e netos, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da saudosa parente, moradora que foi à Estrada José Ângelo Pestana Barros, Castelejo, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sexta-feira, 27/03/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 25 de março de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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