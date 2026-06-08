Maria Cândida dos Santos Mina

Seus filhos Carlos Mina Henriques e Maria Filomena Mina Henriques, netos, bisnetos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, avó, bisavó e parente, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 10:45 horas, para a Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 11:30 horas, prosseguindo o seu funeral após as cerimónias para cremação no Cemitério de São Martinho- Funchal.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. E informa que, na próxima quinta-feira, dia 11/06/2026, pelas 18:00 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial de Santo António da Serra, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Um especial agradecimento aos Profissionais do Serviço Unidade Cuidados Paliativos e do Centro de Saúde de Santo António da Serra, por todos os cuidados prestados à sua querida parente.

A todas as pessoas que de alguma forma manifestaram carinho e amizade, o nosso muito Obrigado.

Funchal, 8 de junho de 2026