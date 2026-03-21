Maria Cândida de Faria

Sua irmã Maria Firmina de Faria Turza Ferreira, sua cunhada, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia e parente e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quarta-Feira, dia 25, pelas 19:00 horas, na Igreja da Paróquia da Nazaré.

A família, mui reconhecidamente, agradece à Direção e a toda a equipa de saúde do Lar Atalaia-Living Care-Caniço, aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do 3º andar do Hospital dos Marmeleiros, pela forma carinhosa e atenciosa, como trataram e cuidaram a sua saudosa familiar.

Funchal, 21 de março de 2026