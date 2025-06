Maria Audete Nunes Pereira

Com amor e carinho de sua mãe, irmãos, cunhados, tios, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e restantes familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural e residente na Rua António Prócoro de Macedo Júnior Nº 189 (Sítio da Vargem), Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que seu funeral se realiza nesta segunda-feira, 02/06/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:00, em direção á Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente, que será celebrada as 15:30, seguindo em cortejo fúnebre ate o lugar de seu eterno descanso no cemitério da freguesia.

Mais se informa que missa de 7º dia será realizada no próximo Domingo 08/06/2025 ás 08:00 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Sítio da Vargem, 2 de junho de 2025