Suas filhas, filhos, netas, netos, bisnetas, bisnetos, noras, genros, irmã, cunhado, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Arlete Figueira Pereira, natural de Santa Luzia e residente no Imaculado Coração de Maria, Funchal.

O funeral realizar-se-á, sábado, dia 20 de junho.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, terça-feira, dia 23 de junho, na Igreja Paroquial de Santa Luzia, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 18 de junho de 2026