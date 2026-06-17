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Ucrânia: Zelensky aponta “mudanças significativas” no apoio após falar com Trump e Macron

    Ucrânia: Zelensky aponta “mudanças significativas” no apoio após falar com Trump e Macron
    A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa; o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky; Caroline Merotto, esposa do presidente da Suíça, Guy Parmelin; a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi; o presidente federal da Suíça, Guy Parmelin; Rosangela ‘Janja’ da Silva, do Brasil; o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung; o presidente da França, Emmanuel Macron; a primeira-dama da Coreia do Sul, Kim Hea Kyung; Brigitte Macron, esposa do presidente francês; Victoria Starmer, esposa do primeiro-ministro britânico; o presidente dos EUA, Donald Trump; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi; o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; Diana Carney, esposa do primeiro-ministro canadense; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; Charlotte Merz, esposa do chanceler alemão; Heiko von der Leyen, marido da presidente da Comissão Europeia; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; a primeira-dama do Quênia, Rachel Ruto; e o presidente do Quênia, William Ruto, posam para uma foto em grupo na cimeira do G7 em Evian-les-Bains, no centro-leste da França.
Lusa

Mundo
Data de publicação
17 Junho 2026
23:49

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinalou hoje “mudanças significativas” após uma conversa telefónica com os homólogos norte-americano, Donald Trump, e francês, Emmanuel Macron, onde discutiram os contactos feitos na cimeira do G7 realizada esta semana em Évian, França.

“Acabei de falar com Donald Trump e Emmanuel Macron. Foi uma importante chamada de coordenação que pode levar a mudanças significativas. Analisámos os resultados das nossas conversações na cimeira do G7”, indicou o governante ucraniano, numa breve mensagem publicada nas suas redes sociais.

Zelensky agradeceu a Trump pelo “seu interesse pela Ucrânia e pela sua disponibilidade para contribuir para aproximar a paz” e a Macron pela “excelente organização da cimeira e pelos esforços conjuntos, sempre determinados”.

“Estamos a trabalhar para fortalecer a Ucrânia, a nossa cooperação e as perspetivas diplomáticas”, sublinhou.

“Precisamos de paz. E estamos a fazer tudo o que é possível para a aproximar. Obrigado!”, reiterou Zelensky.

Também hoje, Macron realçou que a cimeira do G7 consolidou o regresso dos Estados Unidos à posição comum sobre a guerra na Ucrânia, detalhando que o seu homólogo norte-americano confirmou que a Rússia não tem intenção de cessar a guerra e, por isso, manifestou concordância em manter o apoio militar a Kiev.

Nas conclusões da cimeira, os líderes do G7 prometeram “aumentar a pressão” sobre a “economia de guerra russa” através do reforço das sanções ao gás e ao petróleo de Moscovo, revertendo assim a oposição de Washington à menção específica da Rússia numa declaração do G7 em 2025, que tinha criado divisões dentro do bloco.

O magnata republicano também condicionou hoje qualquer imposição de sanções ao petróleo russo ao preço definido pelos mercados mundiais, assim que o acordo com o Irão puder restaurar alguma estabilidade.

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