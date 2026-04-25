Maria Ariete Teotónia Ferreira Rebelo

Sua filha Lígia Maria Ferreira Rebelo Moreira de Sousa, seu marido Jorge Moreira de Sousa, neto Hugo Rodrigo Rebelo Moreira de Sousa, bisneto Rodrigo Afonso Rebelo Pereira Moreira de Sousa e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi à Rua Conde Carvalhal, nº 253, freguesia de São Gonçalo, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, dia 25.04.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para jazigo no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7.º dia, na próxima quarta-feira, dia 29.04.2026, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Gonçalo, Funchal.

Funchal, 25 de abril de 2026