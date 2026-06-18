Maria Ângela Henriques

Seu companheiro, suas filhas, genro, netos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Vereda do Liro, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza Quinta-feira, 18/06/2026, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 10:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 21/06/2026, pelas 11:45 horas, na igreja paroquial Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 18 de junho de 2026