Maria Ângela de Jesus Marote Lima

É com imenso pesar e eterna saudade que seu filho, esposa, neto, bisneto, irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento de Maria Ângela Lima, residente que foi na freguesia de Santa Maria Maior.

O funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 06/05/2026, pelas 14:30 horas, no Cemitério de São Martinho.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na Capela do referido cemitério, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sala do Crematório.

A família mui reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa de 7.º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo Domingo dia 10 pelas 11:00 horas, na Igreja de Santa Maria Maior – Socorro, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este ato.

Agradecem, também, reconhecidamente, todas as expressões de afeto e carinho enviadas por todos os amigos aos familiares.

Funchal, 6 de maio de 2026