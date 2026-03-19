Marco José Abreu Costa

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Conjunto Habitacional Canto do Muro, São Gonçalo, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 19/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade, São Gonçalo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 22/03/2026, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial de São Gonçalo, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 19 de março de 2026