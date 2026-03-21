Seu marido Raul Camacho, filhas Lilia e Iolanda, filho Ezequiel, nora Edite, genros Carlos e Rui Nelson, neta, netos, bisneta, irmãos, cunhadas, cunhados, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Manuela de Fátima de Sousa de Freitas Catanho Camacho, natural de Santa Maria Maior e residente em São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, sábado, dia 21 de março, saindo das instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, pelas 09:00h, em direção à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho - Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00h, prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quarta-feira, dia 25 de março, na Igreja Paroquial dos Álamos, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 21 de março de 2026