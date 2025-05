Manuel Pedro Ribeiro Pinto

Sua esposa, filhos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Caminho do Vale, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 14:15 horas, para a Igreja Paroquial da Ribeira Seca- Machico, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

O corpo estará em Câmara Ardente na referida Casa Mortuária, hoje, a partir das 13:00 horas.

A família mui reconhecidamente, agradece a todos quantos se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, acompanhando-o até à sua última morada. Agradece ainda, de um modo especial aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do 8º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todos os cuidados prestados ao seu querido parente.

Mais informa que, no próximo sábado, dia 10/05/2025, pelas 16:00 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial da Ribeira Seca- Machico.

Machico, 5 de maio de 2025