Sua esposa, filhas, netos, genro, irmã, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Manuel Nunes de Viveiros Leal, natural de Machico e residente em Santo António, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, sábado, dia 21 de março.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 12:00h e as 13:00h, saindo de seguida em cortejo, em direção à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho - Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quinta-feira, dia 26 de março, na Igreja Paroquial de Santo António, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 11 de março de 2026