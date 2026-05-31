Manuel de Abreu Rodrigues

Seus filhos, noras e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada de São Paulo, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 31/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:45 horas para a igreja paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:45 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de São Paulo, na referida freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 07/06/2026, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 31 de maio de 2026