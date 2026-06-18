Luís Félix de Jesus Nunes

Sua esposa, Madalena José de Freitas Carvalho Nunes, seus filhos, Débora Patrícia Carvalho Nunes e Luís Diogo Carvalho Nunes, sua nora, Carla Gomes, sua neta Amélia, suas irmãs, cunhados, sobrinhos e demais familia, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à rua Dona Mécia, freguesia de Santa Cruz

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas, para a igreja matriz de Santa Cruz onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo para inumação no cemiterio da localidade.

Na proxima terça-feira pelas 8:00 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma na Igreja matriz de Santa Cruz.

Pelas 14:15 horas um autocarro sobe sítio de São Sebastião, Caminho das Levadas vai até ao fim do caminho dos Moinhos e desce pelo mesmo percurso, para transportar as pessoas que queiram assistir à missa e depois acompanhar o funeral até ao cemitério, regressando aos mesmos locais

A familia agradece, a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente, a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Santa Cruz, 18 de junho de 2026