Luís Carlos Gonçalves

R.I.P.

Suas filhas, Luísa, Eugénia e Cristina, sua neta Catarina e companheiro, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, avô, cunhado, tio e parente, residente que foi à Azinhaga do Pasto, São Gonçalo, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, no Cemitério de São Gonçalo, sendo precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas, na Capela do referido Cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima quarta-feira dia 09.04.2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Gonçalo, Funchal.

Funchal, 6 de abril de 2025