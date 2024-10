Lucília Batista Fernandes Gomes Perneta

Seus sobrinhos, cunhadas e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa tia, cunhada e parente, e que o seu funeral se realiza amanhã domingo dia 06.10.2024, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para jazigo de família no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima quinta-feira dia 10.10.2024, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São José, Funchal.

“Expressamos a mais sincera gratidão a toda a equipa da Clínica de Santa Luzia — médicos, enfermeiros, auxiliares e administrativos — pelo profissionalismo e carinho demonstrados, assegurando que a nossa querida tia recebeu sempre os cuidados mais adequados e a atenção merecida durante o seu internamento.”

Funchal, 5 de outubro de 2024.