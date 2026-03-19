Lília de Andrade de Abreu da Graça

Seu marido, filhos e neta, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Complexo Habitacional Encosta dos Socorridos, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sexta-feira, 20/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 28/03/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia

Câmara de Lobos, 19 de março de 2026