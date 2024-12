Liete Antunes Rodrigues

Seus sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 04/12/2024, pelas 13:00 horas, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Igreja velha de São Martinho, Funchal, para cremação no cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12:30 horas na referida igreja.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e informa que será celebrada missa do 7º dia no próximo domingo, 08/12/2024, na igreja paroquial de São Martinho pelas 11:30 horas.

Os familiares agradecem, reconhecidamente, toda a atenção dedicação e carinho disponibilizados à sua familiar pelas equipas médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 3º andar poente do Hospital dos Marmeleiros.

Agradecemos, também, à equipa de ajuda domiciliária do ISSM pelos cuidados prestados à nossa familiar.

Um agradecimento especial à D. Dília que foi incansável na dedicação no carinho e no empenho nos cuidados que dispensou à D. Liete.

Tia Liete: Fisicamente, tu partiste Hoje é um dia triste. Mas fica a recordaçãodos dias bem vividose dos abraços repartidosque guardamos no coração. Eleutério e Dina

Funchal, 4 de Dezembro de 2024