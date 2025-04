A marca Coral nas suas referências Coral Stout e Coral Sidra, foram recentemente distinguidas com Medalhas de Ouro no prestigiado Concurso Internacional de Qualidade Monde Selection, “consolidando o seu compromisso inabalável com a excelência em cada produto”.

“Este reconhecimento é o resultado tangível do esforço incessante e da dedicação da marca Coral em proporcionar aos seus consumidores uma experiência de qualidade inigualável em todo o seu portfólio. Com esta conquista notável, a Coral Stout contribui orgulhosamente com 12 medalhas de Ouro e a Coral Sidra, desde que presente a concurso, desde o seu lançamento, sempre reconhecida com Ouro, totalizando 5 medalhas de Ouro”, evidencia a Empresa de Cervejas da Madeira, em comunicado.

A Empresa de Cervejas da Madeira totaliza 207 medalhas conquistadas ao longo dos anos, “reforçando a sua dedicação contínua à excelência. Este ano, orgulhosamente distinguida com Emerald Pretige Trophy por ter sido premiada consecutivamente nos últimos 40 anos”.

As Medalhas da Monde Selection são concedidas aos produtos que se destacam em termos de qualidade organoléptica em relação aos demais da mesma categoria. A seleção é realizada por um júri composto por especialistas reconhecidos por seu conhecimento profundo e experiência no setor.