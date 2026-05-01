Sua mãe Maria Gonçalves, sua filha Jéssica Correia, filho cristiano Sousa e filho Leonardo Sousa, noras, genro, netas, neto, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Lídia Maria Gonçalves Sebastião, natural de São Pedro e residente em Santo António, Funchal.

O funeral realizar-se-á, amanhã, sábado, dia 02 de maio.

O corpo estará em câmara ardente entre as 10:30h e as 11:00h, na capela do cemitério de São Martinho Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, terça-feira, dia 05 de maio, na Igreja Paroquial de São José, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 1 de maio de 2026