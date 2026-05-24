Candidato diz que “morreu o Chega manso”

Hugo Nunes apresentou a candidatura à liderança com foco nos “madeirenses de bem” e a dizer que hoje morreu o “Chega manso”.
“Nós não aceitamos a cobardia do PSD Madeira”, declarou
Na apresentação da sua candidatura à liderança do Chega Madeira - que terá eleições internas a 28 de junho - Hugo Nunes deixou claro que a candidatura parte da premissa de dar ao Chega Madeira “um novo rumo”.
Na apresentação da sua candidatura, numa unidade hoteleira do Funchal, deixa como uma das promessas a ligação de ferry à Madeira.
Hugo Nunes exige “controlo severo e implacável na imigração”.
Ademais, deixou inequívoco que não está aqui “para pedir licença a ninguém”. Uma referência clara ao atual líder, Miguel Castro.
Entre as linhas mestras do seu discurso, a promessa de que “os corruptos terão o que merecem”.
Mais disse que se move pelos “madeirenses de bem”.
“O tempo do Chega manso morreu hoje, aqui, nesta sala”, averbou, aclarando pretender “esmagar” quem se meta no seu caminho.
Francisco Gomes é número 2 da lista do atual deputado à Assembleia Legislativa da Madeira à presidência do Chega Madeira. De resto, um dos militantes mais efusivos aquando do discurso de Nunes.
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