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PARTICIPAÇÃO

29-04-2026
Júlia Salete de Faria Abreu
Júlia Salete de Faria Abreu
FALECEU COM 86 ANOS
  • Freguesia|

Com carinho e saudade de seus filhos Marta do Rosário Abreu Agrela, marido e filhos, ausentes na Venezuela; Maria Cecília Abreu Gonçalves e filhos; José Alberto de Abreu, esposa e filhos; Isalina Encarnação Abreu Pestana, marido e filhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente à Rua das Vinhas nº 18, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Quarta-feira, 29/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:00 horas em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas seguindo em cortejo funebre para o Cemitério da Freguesia.

A família agradece de forma especial aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, ao centro de saúde do Estreito de Câmara de Lobos e a toda a equipa médica do Hospital Dr. Nélio Mendonça por todo o apoio, carinho e dedicação.

A saudade ficou no silêncio da casa mas o teu amor vive em cada lembrança. A tua ternura era abrigo e luz, a tua força exemplo para seguir.

Obrigada por tudo avózinha!

Dos teus netos.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada no proximo Domingo, 03 de Maio ás 08:00 horas na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 29 de abril de 2026

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