Com carinho e saudade sua esposa, Filomena de Abreu Pestana e enteado, seus filhos, netos, irmãs, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi à Estrada da Corrida Nº88, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Quinta-feira, 19/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12:45 horas em direção á Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:00 horas seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no Cemitério da Freguesia.

Para todos os que desejarem prestar o seu último adeus, informa-se que sairá um autocarro às 13:30 do Largo das Corticeiras. Subindo pelo Caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida, passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, em direção à Igreja Paroquial do Estreito, onde será realizada a cerimónia fúnebre. Após o término da cerimónia, o autocarro fará o percurso de regresso ao Largo da Padaria, local de onde partiu.

A Associação Cultural e Recreativa Flor da Cerejeira comunica, com profundo pesar, o falecimento do Sr. José Pereira Pinto Sócio N.º 28. Neste momento difícil endereçamos as mais sentidas condolências a toda a família, manifestando a nossa solidariedade.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na próxima Sábado, 21 de Março ás 19:00 na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra

Jardim da Serra, 19 de março de 2026