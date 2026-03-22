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Participação

22-03-2026
José Óscar de Sousa Fernandes
José Óscar de Sousa Fernandes
Faleceu R.I.P.
  • Freguesia|

Por lapso, a Agência Funerária Funchalense informa que não foi publicada no JM, a participação do funeral do Exm.º Sr. Dr. José Óscar de Sousa Fernandes, realizado no dia 21/03/2026, com celebração de missa de corpo presente às 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, tendo prosseguido o seu funeral, para Jazigo de Família, no referido cemitério.

Pelo facto, lamentamos e pedimos as mais sinceras desculpas à família, entidades e amigos.

Funchal, 22 de março de 2026

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