José Manuel Fernandes Alves

Sua cunhada Egídia Alves, sua irmã, cunhado, sobrinhos, amigos, e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua do Til, Imaculado Coração de Maria, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 22/03/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 29/03/2026, pelas 09:00 horas, na Sé Catedral do Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 22 de março de 2026