Sua esposa Maria da Luz Oliveira Câmara, filha, filhos, noras, netos, irmãs, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações familiares e de amizade o falecimento do seu querido familiar e amigo José Luís Oliveira Nunes, natural e residente que foi na freguesia de Água de Pena - Machico.

O funeral realiza-se hoje, segunda feira, dia 08 de junho.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 12:30h e as 13:30h, saindo de seguida em direção à Igreja Paroquial Santa Beatriz, Água de Pena, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sexta-feira, dia 12 de junho, na Igreja Paroquial de Santa Beatriz, Água de Pena, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Meu amado sogro, obrigado por tudo, pelo carinho que teve para comigo, mas sobretudo pelo seu neto de coração João Henrique, mas em especial do seu neto Carlos que muito o ama. Deixará muitas saudades! Da sua nora Marlene.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Água de Pena, 8 de junho de 2026