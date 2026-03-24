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Participação

24-03-2026
José Lídio Dias
José Lídio Dias
Faleceu RIP
  • Freguesia| Porto Santo

Sua companheira Sandra Maria Quintal Nunes, seus filhos, genro, netos, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso companheiro, pai, sogro, avó, filho, irmão, cunhado, tio, amigo e parente, residente que foi à freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 24.03.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na Capela do Cemitério de Santa Catarina (Porto Santo), prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima sexta-feira dia 27.03.2026, pelas 19:30 horas, na Igreja da Paroquial de São Martinho, Funchal.

Porto Santo, 24 de março de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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