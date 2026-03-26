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Participação

26-03-2026
José Guido Sousa Drumond
José Guido Sousa Drumond
Faleceu - Conhecido por Guido da Fava Rica
  • Freguesia| Porto Santo

Sua esposa e filhas, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada do Cabeço do Carvalho, Lapeira, Porto Santo, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza amanhã, Sexta-feira, 27/03/2026, pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério de Santa Catarina, Porto Santo, para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Terça-feira, 31/03/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial do Espírito Santo, Porto Santo, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Santo, 26 de março de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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