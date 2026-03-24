José Firmino Menezes de Sousa

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio, parente e amigo, que foi residente no Caminho do Moinho nº25, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo sábado (dia 28-03-2026) pelas 19h00 na Igreja Paroquial da Nazaré, freguesia de São Martinho.

A família agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Hospital dos Marmeleiros, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 24 de março de 2026