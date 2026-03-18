José Ferreira de Freitas

Sua filha, filho, noras, netos, bisnetos irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Sítio Achada do Folhadal, freguesia de São Roque do Faial.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 11:30 horas, com destino à Igreja Paroquial de São Roque do Faial, onde haverá missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo depois para inumação, no cemitério municipal de São Roque do Faial.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 09:30 horas.

Domingo (22/03/2026), pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial de São Roque do Faial, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia

São Roque do Faial, 18 de março de 2026