Com carinho e saudade de seus filhos Lúcia de Jesus Abreu, esposo e filho; Nélson Lelite de Jesus, esposa e filhos; Rúben de Jesus, esposa e filhos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi à Vereda do Boto, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que seu funeral se realiza nesta quinta-feira, 17/07/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30, seguindo para jazigo no cemitério da freguesia.

A família do Sr. José de Jesus Júnior agradece, de coração, às equipas (7.º andar) do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelo cuidado, atenção e respeito demonstrados nos momentos difíceis. O profissionalismo e a humanidade de todos os envolvidos fizeram a diferença e serão sempre lembrados com gratidão.

A família deste nosso irmão informa que a missa de 7.º dia será realizada na próxima sexta-feira, dia 18/07/2025, às 19:00, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, como forma de agradecimento a todas as pessoas que possam acompanhar o funeral.

Para todos os que desejarem prestar o seu último adeus, informa-se que sairá um autocarro às 14:15, do Largo da Padaria Fátima. Subindo pelo Caminho do Marco e da Fonte da Pedra, Largo da Corrida, passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, em direção à Igreja Paroquial do Estreito, onde será realizada a cerimónia fúnebre. Após o término da cerimónia, o autocarro fará o percurso de regresso ao Largo da Padaria, local de onde partiu.

A presença de todos os que quiserem juntar-se nesta despedida será profundamente valorizada pela família, num momento de dor, mas também de união e memória.

Estreito de Câmara de Lobos, 17 de julho de 2025