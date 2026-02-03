Sua mãe, pai, filha e namorado, irmãs, irmão, cunhada, cunhado, sobrinho, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Bruno Camacho de Jesus, natural e residente em São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, terça-feira, dia 3 de fevereiro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quarta-feira, dia 4 de fevereiro, na Igreja Paroquial dos Álamos, Funchal, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 3 de fevereiro de 2026.