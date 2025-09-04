Sua esposa, Maria Bernardete de Nóbrega Gonçalves, seus filhos: David e esposa; Rui e esposa; Graciela e marido; seus netos: Isabel, Miguel, Laura, Luís e Nicole, irmãos, cunhados, sobrinhos, os demais familiares e amigos, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi na freguesia do Caniço.

O funeral se realiza hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 11h30, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Após a cerimónia, prosseguirá a inumação em jazigo.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou em presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

Estende ainda um especial agradecimento a todo o corpo de saúde e operacional dos Serviços do 5º piso nascente do H. Dr. Nélio Mendonça e 3º piso do H. Dr. João de Almada, pelo profissionalismo, humanismo e cuidados prestados, bem como pela atenção e apoio à família, proporcionando-lhe momentos de conforto e bem-estar.

A todos, um sentido bem-haja.

A missa do 7.º dia será celebrada na próxima terça-feira, dia 9 de setembro, pelas 19h00, na Igreja Paroquial da Assomada – Caniço. A família agradece, antecipadamente, a todos os que participarem nesta celebração.

A Administração e colaboradores do Grupo Nóbrega participam às pessoas das suas relações e amizade o falecimento do seu amigo, e avô da colaboradora Laura Inês Alves Freitas, cujo funeral se realiza hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 11h30, na Capela do Novo Cemitério do Caniço, após a qual seguirá para inumação em jazigo.

A Comissão Política do PSD/Caniço manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do Sr. José Aníbal Rodrigues Alves, endereçando à família enlutada sentidas condolências. O funeral realiza-se hoje, com missa de corpo presente pelas 11h30, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço, seguindo-se a inumação em jazigo.

O Partido Social-Democrata da Madeira participa o falecimento do Sr. José Aníbal Rodrigues Alves, ex-presidente da Junta de Freguesia do Caniço. À família enlutada, endereça sentidas condolências. O funeral realiza-se hoje, com missa de corpo presente pelas 11h30, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço, seguindo-se a inumação em jazigo.

Caniço, 4 de setembro de 2025