Sua mãe, esposa, filho, nora, neto, irmãs, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Alberto Dias Cardoso, natural da freguesia de Santa Maria Maior e residente em São Pedro, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 15 de julho.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A administração da empresa J. Cardoso, S.A. manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do Sr. José Alberto Dias Cardoso, sócio da empresa, presidente da Assembleia Geral e colaborador, ocorrido no passado dia 14/07/2025. Neste momento de dor, prestamos as nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos os que partilharam a sua jornada.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 20 julho, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 11:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

A Direção e os colaboradores da Associação Comercial e Industrial do Funchal -Câmara de Comércio e Indústria da Madeira participam o falecimento do seu antigo vice-presidente da Direção e membro da Mesa da Secção de Hotelaria, Sr. José Alberto Cardoso, que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 10:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Funchal, 15 de julho de 2025