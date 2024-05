Seus filhos, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, avó e parente, residente que foi ao Caminho Velho da Igreja, freguesia de São Gonçalo, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 10:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

Funchal, 25 de maio de 2024.