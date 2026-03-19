João Sidónio Sousa de Abreu Nabo

Sua esposa, filho e nora, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua 6 de Maio, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sexta-feira, 20/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:15 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Terça-feira, 24/03/2026, pelas 08:00 horas, na igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 19 de março de 2026