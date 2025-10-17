João Sabino de Freitas

Sua mulher, Silvana Sousa, seus filhos Jorge Freitas mulher e filhos, Nuno Freitas, Miguel Freitas mulher e filhos, Patrícia Freitas marido e filhos, Márcio Freitas, Marco Freitas mulher e filhos, Fernando Freitas e mulher, Sandro Freitas mulher e filho, Dinarte Freitas e filha, seus irmãos, seus cunhados, seus sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avó, irmão, cunhado, tio e parente residente que foi na freguesia de São Martinho – Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 17/10/2025, pelas 13:30 horas, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na Capela do referido cemitério, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sepultura.

A família muito reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa de 7.º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo domingo, dia 19, pelas 11:30 horas, na Igreja Paroquial da Nazaré – São Martinho, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este ato.

Agradecem, também, reconhecidamente, todas as expressões de afeto e carinho enviadas por todos os amigos aos familiares.

Funchal, 17 de outubro de 2025