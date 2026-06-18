Sua esposa, mãe, irmãs, cunhados, sobrinha, sobrinhos, afilhados, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo João Paulo Fernandes Vieira, natural e residente em Santa Cruz.

O funeral realizar-se-á, amanhã, sexta-feira, dia 19 de junho.

O corpo estará em câmara ardente entre as 09:15h e as 10:00h, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 21 de junho, na Igreja Matriz de Santa Cruz, pelas 11:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 18 de junho de 2026