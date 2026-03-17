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Participação

17-03-2026
João Miguel Freitas Teixeira
João Miguel Freitas Teixeira
Faleceu
  • Freguesia| Santo António

Sua mãe, irmã, cunhado e sobrinhos, sua avó, tios, primos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Igreja, Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 17/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas para a capela do cemitério de Santo António, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 21/03/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santo António, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 17 de março de 2026

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