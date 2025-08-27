Com carinho e saudade de sua esposa, filhas, filho, genro, nora, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi ao Caminho da Estrela nº14, Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta quarta-feira, 27/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30, seguindo para jazigo no cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário informa que a missa de 7.º dia em memória do Sr. João Figueira da Silva será celebrada no próximo domingo, 31 de agosto de 2025, às 09:00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos

Estreito de Câmara de Lobos, 27 de agosto de 2025