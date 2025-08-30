João Egídio Fernandes

Sua esposa, Auxília Fernandes, seus filhos: Humberto Fernandes, esposa e filhos, Tânia Gomes, marido e filhas, Micaela Pestana, marido e filhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente na freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12.30 horas na referida capela.

Funchal, 30 de agosto de 2025