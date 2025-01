João Arlindo Veloza de Freitas

Sua esposa Maria Liliana Freitas, seus filhos: Arlindo Freitas, esposa e enteado, Marlene Camacho, marido e filhas Cláudia e Raquel, Danildo Freitas, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente à Rua D. João, freguesia do Imaculado Coração de Maria, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela.

Querido Avô,

Quis o destino que nos deixasses...

Faltam-nos as palavras para agradecer cada sorriso, cada momento e toda a alegria vivida. Ficam as memórias, as brincadeiras, o teu lado positivo, a tua resiliência, a tua garra e o teu sorriso para sempre nos nossos corações. Passaste a tua sabedoria, só não nos ensinaste como lidar com o vazio que deixas em nós. Serás sempre o nosso orgulho e estarás sempre nos nossos corações. És a nossa Lindeza estejas onde estiveres.

Um beijo daqui até aí, sempre de olho em nós.

A família agradece a toda equipa de enfermagem, assistentes operacionais e equipa médica do Hospital dos Marmeleiros do 1.º andar, Pneumologia, do lado poente, por todo o apoio, carinho e cuidados prestados ao nosso familiar. A família expressa a sua gratidão à fisioterapeuta Joana Carvalho, por toda a disponibilidade, ajuda e carinho para com o nosso familiar.

Funchal, 24 de janeiro de 2025